Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Brezilya'yı deviren Sırbistan şampiyon
FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. Brezilya ile Sırbistan kupaya uzanabilmek için kozlarını paylaştı. TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk setini 26-24 kazanan Sırbistan oldu.
İkinci sette de heyecan hız kesmedi. Rakibine 25-22 üstünlük kuran Sırbistan, durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Brezilya maça ortak olmak için çabalasa da Sırbistan, geri dönüşe izin etmedi. Seti 25-17, maçı da 3-0 kazanan Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Finalde 24 sayıya imza atan Sırp yıldız Tijana Boskovic, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Etiketler: Voleybol
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