Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı. Futbolcular, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle karşılaşmaya "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Yukatel Kayserispor, 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut'un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

56. dakikada kullanılan kornerde Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlarla buluştu.

Santra vuruşu yapılmadan önce VAR sistemi tarfından yapılan kontrol sonrası Barış Alper'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

İlerleyen dakikakalarda baskısını daha da artıran Galatasaray, 86. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, Kayseri deplasmanından puansız döndü.

Bu sonuçla Yukatel Kayserispor puanını 16'ya çıkarırken 6 maç sonra yenilen Galatasaray, 17 puanda kaldı ve zirve yolunda ağır yara aldı.

Önemli anlar: İlk yarı

1. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Carole'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in pasına Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL: 22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

GOL: 34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Onur Bulut'un pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Gavranovic'in pasına Mensah'ın ceza sahası dışında sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

55. dakikada Galatasaray'ın kornerden gelen topa Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ile bulduğu gol, topun Barış Alper Yılmaz'ın eline çarpması nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

70. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL: 86. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında toplu buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Ali Karimi uzaklaştırmak istedi. Bu oyucunun vuruşunda, meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlara gitti: 2-1.

90+3'üncü dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına ortasına Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabaka Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 83 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Bertolacci), Kemen (Dk. 67 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 76 Thiam), Gavranovic (Dk. 82 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Midtsjö (Dk. 46 Rashica), Yunus Akgün (Dk. 46 Oliveira), Mertens (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Mata (Dk. 75 Gomis), Icardi

Goller: Dk. 22 Gavranovic, Dk. 34 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Boey (Galatasaray), Dk. 38 Kemen, Dk. 66 Cardoso (Yukatel Kayserispor)