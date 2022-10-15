Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pasın ardından taktik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Siyah-beyazlılar, yarın 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.
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