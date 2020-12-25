Ligin 14. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliğini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlıların, evindeki galibiyet hasreti de son buldu.

Sivasspor, ligde çıktığı 7 iç saha maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı.

Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin iç sahadaki gollerini savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa Galatasaray'a, Max Gradel, Hakan Arslan ve Yatabare de Gençlerbirliği'ne karşı kaydetti.

