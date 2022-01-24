Sivas temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe ile 23. haftada iç sahada aynı skor ile puanları paylaşarak beraberlik sayısını 10'a yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, ligde 23 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 31 puan topladı.

Bu periyotta 30 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer beraberlikle Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor takip etti.