Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Aleksandar Pesic Hull City'nin teklifini reddetti
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic, Hull City'nin teklifini reddetti.
Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Benimle bu denli ilgilendiği ve beni transfer etmek istediği için Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ederim. Ailem ve menajerimle yaptığım konuşmanın ardından kariyerime İstanbul'da devam etme kararı aldım."
Hull City, Pesic için 2,5 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Sırp futbolcu, bu sezon Vavacars Fatih Karagümrük formasıyla 21 maçta 12 gol attı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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