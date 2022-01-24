Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Futbola FIFA arası
FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle futbola ara verildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu maç oynanmayacak. Heyecan 4 Şubat'ta başlayacak.
Yoğun maç takvimi nedeniyle ilk yarı tatili kısa tutulan Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e ara verildi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6
Şubat'ta oynanacak. Spor Toto 1. Lig takımları ise 5, 6 ve 7 Şubat'ta sahaya çıkacak.
FIFA maç takvimi nedeniyle verilen arada Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçları oynanacak.
Bu dönemde Brezilya, Arjantin, Uruguay gibi futbol devleri sahne alacak.
Etiketler: FIFA
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