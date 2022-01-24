Yoğun maç takvimi nedeniyle ilk yarı tatili kısa tutulan Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e ara verildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6

Şubat'ta oynanacak. Spor Toto 1. Lig takımları ise 5, 6 ve 7 Şubat'ta sahaya çıkacak.

FIFA maç takvimi nedeniyle verilen arada Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçları oynanacak.

Bu dönemde Brezilya, Arjantin, Uruguay gibi futbol devleri sahne alacak.