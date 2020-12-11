UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor turnuvaya veda etti. Gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıyan Yiğidolar mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin tek golünü Maccabi Tel Aviv adına 66. dakikada Enric Saborit kaydetti.

Karşılaşma öncesi Başakşehir'in ırkçı saldırısına destek veren Sivasspor'lu futbolcular orta alanda ırkçılığı protesto etti.

Sivasspor’un mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Sivasspor gole çok yaklaşsa da rakip fileleri havalandıramadı.

Bu sonuçla Sivasspor turnuvaya veda etti. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ise adını bir üst tura yazdırdı.

Sivasspor'da koronavirüse yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak yer aldı. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Sivasspor, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilmişti.

Kırmızı beyalı takım Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kurarak grubu 6 puanla tamamladı.

Villarreal ile Karabağ arasındaki mücadele, Azerbaycan temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Grupta son puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan Villarreal 5 4 1 0 14 5 13 Maccabi Tel-Aviv 6 3 2 1 6 7 11 Demir Grup Sivasspor 6 2 0 4 9 11 6 Karabağ 5 0 1 4 4 10 1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

28. dakikada Cohen'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Samassa kontrol etti.

37. dakikada Fajr'in sağdan ceza alanına etkili ortasında Kayode'den önce araya giren savunma, topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

44. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Kayode topu müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası uzak köşesinden sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı civarından vuruşunda zeminden de seken meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Golasa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Cohen'in bekletmeden vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

GOL - 66. dakikada Bomboş bir şekilde orta yuvarlaktan ceza yayına kadar topu süren Saborit'in şutu kaleci Samassa'nın üstünden ağlarla buluştu. 1-0

72. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada Camara'nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 1-0 kazandı. Sivasspor Avrupa'ya veda etti.

Stat: Bloomfield.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts.

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Hernandez, Tibi, Saborit (Dk. 85 Sheran Yeini), Kandil, Golasa (Dk. 74 Tal Ben Haim), Peretz, Glazer, Biton (Dk. 63 Ofir Davidzada), Cohen (Dk. 74 Avi Rikan), Pesic (Dk. 85 Nick Blackman).

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir (Dk. 64 Arouna Kone), Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

Sarı kartlar: Dk. 53 Eitan Tibi, Dk. 77 Avi Rikan, Dk. 90+4 Daniel (Maccabi Tel Aviv) Dk. 77 Faycal Fajr, Dk. 78 Aaron Appindangoye, Dk. 79 Arouna Kone, Dk. 86 Max Gradel, Dk. 90+1 Mustapha Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Gol: Dk. 66 Enric Saborit (Maccabi Tel Aviv)

Bülent Albayrak: Ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok istedikleri maçı kazanamadıklarını belirtti.

Müsabakada Sivasspor'un inanılmaz mücadele ettiğini aktaran Albayrak, iki takımın da bugün pozisyon üretemediğini vurguladı.

"Tek pozisyon var, ayağımızdaki topu kaybettik, o top bize gol oldu. Onun öncesinde Kayode'nin getirip 2-3 kişinin önünden geçen boş kaleye atabileceğimiz bir pozisyon vardı. Bunu gol yapsak biz kazanırdık. Tel-Aviv takımı golü attı, mağlup olduk. Sivasspor için tarihi fırsattı, bunu değerlendiremediğimiz, ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz."