Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun bu sezon sonu bitecek sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

"Ali Şaşal Vural'ın Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini dileriz."

Başarılı file bekçimiz Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.



2020-2021 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldı.



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2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı formayı terleten tecrübeli file bekçisi, 51 resmi maçta forma giydi.