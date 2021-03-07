Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı
Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun bu sezon sonu bitecek sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
"Ali Şaşal Vural'ın Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini dileriz."
Başarılı file bekçimiz Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) March 7, 2021
2020-2021 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldı.
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2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı formayı terleten tecrübeli file bekçisi, 51 resmi maçta forma giydi.
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