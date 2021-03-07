Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ve yeşil-mavili ekibin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kartal, törende yaptığı açıklamada, ligde işlerin istedikleri gibi gitmediğini ve kamuoyunda çok hoca değiştirdiklerine dair algı oluştuğunu söyledi.

Bazı hocaları denediklerini ifade eden Kartal, "İnşallah bundan sonra başarıyı yakalarız. Şehir ve taraftarlarımız ile bütünleşerek, daha iyi yerlere gideceğiz. Verdiğimiz kararın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bülent Uygun: Burada bulunmaktan mutluyum

Teknik direktör Bülent Uygun, Rize'nin baba ocağı olduğunu ve Sakarya'ya buradan taşındıklarını belirtti. Uygun, baba ocağına gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Çaykur Rizespor camiasını temsil adına burada bulunmaktan mutluyum. Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Bugün büyük taraftarımıza ve bana güvenen başkanımıza teşekkür ederek, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıma yarışına başlamış bulunuyoruz."