Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF ve kulüplerden "kadına şiddete hayır" mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, "kadına şiddete hayır" mesajı paylaştı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının 5 yaşındaki çocuğu önünde eski eşi tarafından darp edilmesine TFF ve kulüpler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.
TFF, twitter hesabından "KadınaŞiddeteHayır" etiketini paylaşırken, Galatasaray Kulübünün mesajında, "Susma, şiddete uğrayan kadınlarımızın sesi ol! Artık kadına şiddete 'Dur' de! KadınaŞiddeteHayır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, "Susma, Haykır! Kadına Şiddete Hayır!", Beşiktaş Kulübü, "Artık yeter! KadınaŞiddeteHayır", Trabzonspor Kulübü de "KadınaŞiddeteHayır! Yeter Artık!" paylaşımlarıyla tepkisini ortaya koydu.
Etiketler: Kadına Şiddet Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş Fenerbahçe
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