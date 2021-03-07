Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak rövanş maçını yönetecek.
9 Mart Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
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