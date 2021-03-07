Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Alanyaspor 10. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 8 Mart Pazartesi günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.
Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.
Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.
Etiketler: Alanyaspor Trabzonspor
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