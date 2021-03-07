A Milli Kadın Boks Takımı ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunan Sürmeneli, açıklamalarda bulundu.

Babasının işi dolayısıyla taşındıkları Trabzon'da ilk olarak kadın futbol takımında oynamak istediğini ancak o yıllarda böyle bir imkan bulunmadığı için A Milli Kadın Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme'nin yönlendirmesiyle bu spora başladığını anlattı.

Boksun, tuttuğunu koparan ve hırçın sporculara uygun olduğunu ifade eden Sürmeneli, kendisinin de bu branş için gerekli özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Severek yaparlarsa spor dallarında başarılı olurlar"

23 yaşındaki milli boksör, 13 yıldır bu sporun içerisinde olduğunu belirtti.

"İlk başlarda çok zorlanmıştım. Sabah koşularına kalkamıyordum ama annem teşvik ediyordu. Onun desteğiyle antrenmanlar yapıyordum. Arabayla sahile götürüp koşturuyordu. Gerçekten sabırsız bir insanım. İkizim de benim antrenmanlarımı izlerken boks yapmaya başladı. O şu anda boksu benden daha çok seviyor. Kadınlara ve gençlere spor yapmayı öneriyorum. Severek yaparlarsa zaten hem bu branşta hem de başka spor dallarında başarılı olurlar."

"Zoru başarmak Türk kadınlarının işi"

Busenaz Sürmeneli, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olduğunu kaydetti.

"Olimpiyatlara az bir zaman kaldı. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Aynı zamanda öğretmen olarak atanmak istiyorum ve yüksek lisansa da başvuru yapacağım. Akademisyen olarak ilerlemeyi planlıyorum. İkisini birlikte yürütmek gerçekten zor ama zoru başarmak Türk kadınlarının işi. O yüzden her şeyin güzel olacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Türk kadın boksunun ileri taşınmasıyla kendimizi kanıtladık"

Sürmeneli, kadın boksuna yönelik ön yargı olduğuna dikkat çekti.

"Boksu herkes erkek branşı olarak biliyor ama insanlar beni, A Milli Kadın Boks Takımı'nı ve sporun güzelliklerini tanıdıkça, bu algıyı kırdığımızı düşünüyorum. Özellikle son dönemde aldığımız dereceler sonrası Türk kadın boksunun ileri taşınmasıyla, kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Hele Trabzon'da bu algının kırılması çok daha zordu ama ben kırdım. Sokakta yürürken bir adamın beni durdurup, 'Kızımı senin gibi boksa yollayacağım.' demesi, benim için gurur kaynağı. Bir de beni tanıdıkça, 'Boks böyle bir spor muymuş? Biz hiç bilmiyorduk.' diyorlar. İnsanlar boksu filmlerde gösterilen spor olarak biliyor. Bu algının da yavaş yavaş kırıldığını hissediyorum."

Milli boksör, takımda çok başarılı kadınlar olduğunu söyledi.

"Aynı zamanda ikizim de boksör. O da milli takım sporcusu. Bir kadının güçlü olması kadar güzel bir şey olduğunu zannetmiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Olimpiyata giden yolda çekilen çile kutsaldır"

Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları için İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak kota müsabakalarına ara vermeden hazırlandığını belirtti.

"Antrenmanlar iyi, yoğun ve yorucu gidiyor. Yorgunum ama olimpiyata giden yolda çekilen çile kutsaldır. Güzel maçlar yapıyoruz. Her şey güzel olacak ve ay-yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırmak için çok çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Onların arkasındayım ve her maçta elimi onlar için de kaldırıyorum"

Dünya şampiyonu sporcu, kadın cinayetlerini şiddetle kınadı.

"Erkeklerimiz daha duyarlı olmalı ve hassasiyet göstermeli. Kadınlar ezilmemeli. Toplumda eşitlik olmalı. Son zamanlarda kadın cinayetleri artışta ama ben kadınlarımıza güveniyorum. Onların arkasındayım ve her maçta elimi onlar için de kaldırıyorum. Desteklerini yüreğimde hissediyorum ve teşekkür ediyorum. Kadınlarımız engellere rağmen hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler ve hayallerinin peşinden koşmayı bırakmasınlar. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."