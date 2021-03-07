Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevini bıraktığı yönünde çıkan haberler üzerine bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun gülen bir fotoğrafıyla birlikte, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadesi yer aldı.
Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu da paylaşımında aynı fotoğrafa yer vererek, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.
Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.. https://t.co/uRqdpYlgF5— Metin Sipahioğlu (@metinsipahioglu) March 7, 2021
Etiketler: Emre Belözoğlu Fenerbahçe
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