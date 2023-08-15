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Spor
TRT Haber 15.08.2023 10:45

Sivasspor 6 oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı

EMS Yapı Sivasspor, 2023-24 sezonu sonuna kadar 6 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi.

Sivasspor 6 oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı

EMS Yapı Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız 2023-24 sezonu sonuna kadar belirlenen kulüplere geçici transfer olmuştur." denildi.

"Özkan Yiğiter - Anagold 24 Erzincanspor, Emirhan Başyiğit - Beyoğlu Yeni Çarşı FK, Emirhan Tak - Darıca Gençlerbirliği, Muhammet Emin Ergin - İskenderunspor, Halit Çokyaşar- Amedspor, Baver Kuçkar - Edirnespor.

Futbolcularımız 2023-24 sezonu sonuna kadar belirlenen kulüplere geçici transfer olmuştur.

Sporcularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz." 


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