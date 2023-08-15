Sivasspor 6 oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı

EMS Yapı Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız 2023-24 sezonu sonuna kadar belirlenen kulüplere geçici transfer olmuştur." denildi.
"Özkan Yiğiter - Anagold 24 Erzincanspor, Emirhan Başyiğit - Beyoğlu Yeni Çarşı FK, Emirhan Tak - Darıca Gençlerbirliği, Muhammet Emin Ergin - İskenderunspor, Halit Çokyaşar- Amedspor, Baver Kuçkar - Edirnespor.
Futbolcularımız 2023-24 sezonu sonuna kadar belirlenen kulüplere geçici transfer olmuştur.
Sporcularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz."
Özkan Yiğiter - Anagold 24 Erzincanspor— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) August 15, 2023
Emirhan Başyiğit - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Emirhan Tak - Darıca Gençlerbirliği
Muhammet Emin Ergin - İskenderunspor
Halit Çokyaşar- Amedspor
Baver Kuçkar - Edirnespor
Futbolcularımız 2023-24 sezonu sonuna kadar belirlenen… pic.twitter.com/Ii2b5vUVwM