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Spor
AA 15.08.2023 10:17

Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou Suudi Arabistan ligine gitti

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.

Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou Suudi Arabistan ligine gitti

Damac Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Nantes, Olimpik Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco takımlarının formasını giyen N'Koudou, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.????|وقعت إدارة نادي #ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع الكاميروني " جورج نكودو " لاعب خط الوسط ، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسمين رياضيين . pic.twitter.com/CvORWymJ0k


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