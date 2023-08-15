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Spor
AA 15.08.2023 07:13

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.

Süper Lig'de görünüm
[Fotograf: AA]

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.

Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1

Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5

Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0

EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

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