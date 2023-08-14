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Spor
AA 14.08.2023 20:00

Chelsea Moises Caicedo'yu rekor bedelle kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton and Hove Albion'da forma giyen Ekvadorlu milli oyuncu Moises Caicedo'yu renklerine bağladı.

Chelsea Moises Caicedo'yu rekor bedelle kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Caicedo'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Brighton and Hove Albion ile anlaşıldığı, 21 yaşındaki oyuncuyla bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 8 yıllık kontrata imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, söz konusu transfer için uzun zamandır çaba sarf eden Chelsea, Brighton and Hove Albion'a 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.

Geçen sezon arasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 107 milyon sterlin karşılığında Benfica'dan kadrosuna katan Chelsea, böylece 2023 yılı içinde iki kez lig tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Ekvador Milli Takımı'nda 32 maçta görev alan defansif orta saha oyuncusu Caicedo, geçen sezon Brighton and Hove Albion formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta birer gol ve asistlik performans sergilemişti.

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