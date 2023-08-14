Galatasaray Olimpija Ljubljana maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık ve kuvvet çalışmasından sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

[Fotoğraf: AA]

Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, 3-0 galip geldiği maçın rövanşında Olimpija Ljubljana ile 15 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.