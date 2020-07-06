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Şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçında tarihi rekor
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig'de BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'den yapılan açıklamada, Premier Lig'de dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.
Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.
İngiltere'de yeni tip koronovirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.
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