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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı internet üzerinden yapılacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Toplantının Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı yayımlanacağı aktarıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ToplantısıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:18
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