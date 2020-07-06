Ampute milli takımının futbolcusu ve aynı zamanda Ampute Süper Ligi ekiplerinden Şahinbey Belediyespor'da top koşturan Feyyaz Gözaçık, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor.

Bireysel olarak çalışmalarına devam eden milli sporcu, antrenman kapsamında Ali Dağı'na tırmandı.

Milli futbolcu, 2 bin rakımlı dağa tırmanışını 1 saatte gerçekleştirdi.

"Ali Dağı'nın zirvesine tırmandık"

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ampute milli takımının futbolcusu Feyyaz Gözüaçık, şunları söyledi:

"Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak hocam ile Ali Dağı'nın zirvesine tırmandık. İlk kez zirveye tırmanış yaptım. Pandemi nedeniyle çok sık antrenman yapamasak da bugün kondisyon olsun diye güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Herkesin pandemi kuralları gereği sosyal mesafeyi koruyarak bizim gibi Ali Dağı'na tırmanış gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum. Buraya gelip Kayseri'nin güzel manzarasını görebilirler. Ben de Ampute Milli takım sporcusu olarak bugün buradayım. Ben çıkabiliyorsam herkes çıkabilir."