Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti.

Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı.

MÜTHİŞ BİR GURUR! Kadınlar 50 metre sırtüstü elemelerinde Sümeyye Boyacı 1., Sevilay Öztürk 2. oldu! pic.twitter.com/UxwcfVxwHs

Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.

Elif İldem ve Beytullah Eroğlu finale kalamadı

Yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi.

Milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu: Madalya hevesiyle gelmiştik. Elimden gelenin en iyisini yaptığıma emin olabilirsiniz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/zhcUB2kIFT

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 3 dakika 17.54 saniyeyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elendi.

Para yüzmede 50 metre sırtüstü elemelerinde Beytullah Eroğlu 41.99 ile 6. oldu ve finale kalamadı.



Teşekkürler Beytullah! pic.twitter.com/kGhC8cJS45