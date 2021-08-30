Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstünde finale kaldı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale yükseldi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti.
Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı.
MÜTHİŞ BİR GURUR!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
Kadınlar 50 metre sırtüstü elemelerinde Sümeyye Boyacı 1., Sevilay Öztürk 2. oldu! pic.twitter.com/UxwcfVxwHs
Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı.
Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.
Elif İldem ve Beytullah Eroğlu finale kalamadı
Yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi.
Milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu: Madalya hevesiyle gelmiştik. Elimden gelenin en iyisini yaptığıma emin olabilirsiniz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/zhcUB2kIFT— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 3 dakika 17.54 saniyeyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elendi.
Para yüzmede 50 metre sırtüstü elemelerinde Beytullah Eroğlu 41.99 ile 6. oldu ve finale kalamadı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
Teşekkürler Beytullah! pic.twitter.com/kGhC8cJS45
Beytullah Eroğlu ise 41.99 saniyeyle serisinde 6'ncı, genel klasmanda 11. olarak finale kalamadı.
Kadınlar 100 metre serbest elemelerinde Elif İldem, S3 kategorisinden sporcularla mücadele ettiği yarışı 8. tamamladı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
TEŞEKKÜRLER ELİF! pic.twitter.com/W0zIpJ409R