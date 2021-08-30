Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 241'e çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 241'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 11 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer aldı.
Covid-19'a yakalananlar arasında bir komite üyesi, bir gönüllü, 5 sözleşmeli çalışan da bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 241'e yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Koronavirüs
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