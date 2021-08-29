Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

İlk iki haftayı kayıpsız geçen iki ekibin mücadelesinde 3 puanı alan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertli ekip, deplasmanda rakibini 2-0 geçerek 3'te 3 yaptı.

Bu sonucun ardından lige il yenilgisini Alan Altay 6 puanda kaldı. Galibiyet serisine devan eden Fenerbahçe ise puanını 9'a yükseltti.

İlk Yarı

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.

GOL 51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

GOL 55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.