Gururumuz oldular, Tokyo'dan madalya ile döndüler. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandılar.

"2024 yılında ülkemize altın madalya kazandırmak istiyorum"

Recep Çiftçi, paralimpik oyunlarda hem kendisinin hem de Türkiye'nin ilk madalyasını kazandı.

Türkiye'ye döndüğünde sevincine diyecek yoktu. Onu karşılamaya gelenler arasında çocuğu ve eşi de vardı. Onlarla hasret giderdi, mutluluğunu paylaştı.

Çiftçi duygularını şöyle anlattı:

"Biraz heyecanlandım aslında, gerçekten güzel bir duygu. Bizi karşılayanlar eşimiz olsun, ailemiz olsun herkes bizim için burada. Gurur verici bir şey. Oğlumu çok özlemiştim, ülkemiz için, oğlum için savaşacağımı söylemiştim onu yaptım. İnşallah 2024 yılında ülkemize altın madalya kazandırmak istiyorum."

"Heyecanlıyız, gururluyuz"

Judoda bir diğer bronz madalya kazanan sporcumuz Zeynep Çelik'ti.

Çiçeklerle karşılanan Çelik mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"18 günlük bir aradan sonra ülkeme dönmenin gururunu yaşıyorum. Heyecanlıyız, gururluyuz. Emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye şimdiye kadar 7 madalya kazandı

24 Ağustos'ta başlayan 16. Tokyo 2020 Yaz Paralimpik Oyunları’na 13 branşta 87 sporcu ile katılıyoruz.

Sporcularımız şimdiye kadar Türkiye'ye 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandırdı.

Oyunlar 5 Eylül'de sona erecek.