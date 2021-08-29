Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin paralimpik oyunlarda madalya sayısı 30'a yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 7'ye yükseldi. Böylece Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 30 yaptı.
Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.
Daha önce masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve halterde Besra Duman, bronz madalya almıştı.
Japonya'da bir gümüş, 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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