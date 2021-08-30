Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.

ÇEYREK FİNALDEYİZ!



Golbol Erkek Milli Takımımız, zorlu rakibi Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. pic.twitter.com/iV10yt2XXq — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021

İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.

Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, 31 Ağustos Salı günü oynanacak.