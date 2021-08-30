Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Erkek Milli Takımı çeyrek finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.
ÇEYREK FİNALDEYİZ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
Golbol Erkek Milli Takımımız, zorlu rakibi Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. pic.twitter.com/iV10yt2XXq
İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.
Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, 31 Ağustos Salı günü oynanacak.
Maç sonu yaşadığımız büyük sevinç!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
Tebrikler takım! pic.twitter.com/pmlwVsdlIH
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