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Sergen Yalçın'dan 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdi.
Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bırakmam yazdım, 1903'e gönderdim. Ya siz!" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın da ‘BIRAKMAM’ yazıp 1903’e SMS gönderdi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 18, 2020
Ya Siz?#BırakmamSeni @BesiktASK pic.twitter.com/PpYu84UJJD
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