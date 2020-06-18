Brezilyalı oyuncu savunmada yaptığı hatalar ile takımının mağlubiyetinde önemli rol oynadı.

İlk yarının son anlarında topu sektiren David Luiz, Rahim Sterling'in attığı gole engel olamadı. David Luiz'in savunmadaki hataları 2. yarıda da devam etti.

Mancester City'li oyuncu Rihad Mahrez'i ceza alanında düşüren Brezilyalı savunma oyuncusu, 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonrası Arsenalli savunmacı için eleştiri yüklü yaklaşık 400 bin tweet atıldı.

Sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Arsenal, İngiliz medyası tarafından da yoğun bir şekilde eleştirildi. Son yıllarda beklenenden uzak bir performans sergileyen Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.