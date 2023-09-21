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Spor
AA 21.09.2023 22:15

Şenol Güneş'ten 6 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaptıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş'ten 6 değişiklik

Siyah-beyazlı takım, Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan Colley, Necip, Onur, Salih, Rebic ve Cenk'i yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine Bailly, Amartey, Masuaku, Demir Ege, Muleka ve Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş Club Brugge deplasmanında
Beşiktaş Club Brugge deplasmanında

Bailly ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

İngiltere ekibi Manchester United'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, yeni takımındaki ilk mücadelesine Club Brugge karşısında çıktı.

Fildişi Sahilli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almasına rağmen forma giyememişti.

Beşiktaş taraftarından maça yoğun ilgi

Club Brugge-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan 29 bin kişi kapasiteli Jan Breydel Stadı'nda konuk takım taraftarları için yaklaşık 1500 kişilik yer ayrıldı. Beşiktaş'ı destekleyen taraftarlar, tribünün tamamını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

Belçika polisi, taraftarlar arasında çıkabilecek olayları engellemek için stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Fas'ta yaşanan deprem ve Libya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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