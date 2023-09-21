Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Şampiyonu

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.

Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU!



Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla mağlup eden sporcumuz, altın madalyanın sahibi oldu.



Tebrikler Buse! pic.twitter.com/OM5GZsotcW — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 21, 2023

Final karşılaşmasının ardından Buse ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.

İlk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup etmişti.

Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, adını finale yazdırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu: Ben çok emek verdim. Son 2 senedir gümüş madalyada kalmıştım. Olimpiyat kotası alarak ülkeme dönüyorum. pic.twitter.com/fXNVNod5dP — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 21, 2023

Bakan Bak Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

"Sırbistan’ın Başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Buse Tosun Çavuşoğlu’nu yürekten kutluyorum. Kadınlar 50 kiloda ülkemize olimpiyat kotası kazandıran Evin Demirhan Yavuz’u da tebrik ediyorum. Her iki sporcumuza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Devam eden Şampiyonada mindere çıkacak güreşçilerimize de başarılar temenni ediyorum."