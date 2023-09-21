EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4 Türk kulübü sahne alacak

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, geçen sezon bu kupayı müzesine götüren Konyaaltı Belediyespor, Bosna Hersek'in RK Hadzici takımı ile TSİ 20.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Armada Praxis Yalıkavakspor ise Portekiz'in Ada de Sao Pedro do Sul takımını ağırlayacak. İki takım arasındaki ilk maç, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 24 Eylül Pazar günü yine aynı salonda yapılacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden bir diğer Türk temsilcisi Yenimahalle Belediyespor, Hollanda'nın Veneco Velo ekibi karşısında tur arayacak. Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

İlk kez Avrupa kupalarında yer alan Görele Belediyespor ise Giresun'da saat 16.00'da başlayacak maçta Hırvatistan'ın ZRK Dugo Selo 55 kulübünü konuk edecek.