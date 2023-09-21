Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kuruluşunun 20. yılını kutladı

TMPK'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Murat Aksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) Başkanı Raymon Blondel'in yanı sıra, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, şampiyon paralimpik sporcular ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

TMPK Başkanı Murat Aksu, gecede yaptığı açılış konuşmasında, paralimpik hareketin Türkiye'deki öncüsünün TMPK'nin kurucu başkanı Yavuz Kocaömer olduğunu vurguladı.

"Yavuz Kocaömer, 2002 yılında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni kurarak, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurdu. Kocaömer'in liderliğinde Türkiye, Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya başladı. Kocaömer'in vefatı büyük bir kayıp oldu. Ancak onun vizyonu ve azmi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bugün geldiği noktayı şekillendirmeye devam ediyor."

Vali Davut Gül: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin çalışmalarını ve çabasını çok değerli buluyorum

Gecede konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, engelli bireylerin gösterdikleri azim ve kararlılıkla her alanda örnek olduğunu dile getirdi.

"Özellikle spor alanında diğer sporcularımızla rekabet edecek düzeye gelmeleri onların varlıklarını çok daha iyi hissettirmelerini sağlıyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin çalışmalarını ve çabasını çok değerli buluyorum. Engelli sporcularımızın son yıllarda elde ettiği başarılar tüm toplumu gururlandırıyor. İstanbul'un Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği konusunda da engelli sporcularımızın yükselen başarı grafiği en büyük avantajlarımızdan biri olacaktır. Valilik olarak İstanbul'un bir spor başkenti olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

İmamoğlu: Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılardan, çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sözlerine merhum Yavuz Kocaömer'i anarak başladı.

İmamoğlu, sporun engelli bireylerin sosyal hayata katılımı açısından çok değerli bir işlev gördüğünün altını çizdi.

"Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılardan, çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Onların azminden, disiplinlerinden örnek almamız gereken çok şey var. Onların başarıları, diğer engelli bireylerin, 'Ben de yapabilirim' duygusunu edinmesi açısından da muazzam önem taşıyor."

İmamoğlu, 2036 olimpiyat oyunlarıyla ilgili de konuştuı.

"Hem olimpik oyunların hem paralimpik oyunların ülkemiz için ve İstanbul'umuz için ne kadar önemli olduğunu da bilen bir yönetimiz. Bu manada 2036 için attığımız adımların sonuca ulaşmasını ve bu noktada hem ülkemizin bütün kurum, kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bu mücadeleyi vermemizin önemini biliyor ve bu yönde adımlar atıyoruz."

Konuşmaların ardından TMPK'nin kurucu başkanı merhum Yavuz Kocaömer için hazırlanan belgesel gösterime girdi.

Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan isimlerden halterci Nazmiye Muratlı, masa tenisçi Abdullah Öztürk ve Goalball Kadın Milli Takımı'na, 20. Yıl Gala Gecesi Özel Ödülleri verildi.