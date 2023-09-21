Fenerbahçe'den Avrupa'da gollü başlangıç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda ilk maçına çıktı. Sarı lacivetliler Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaştı. Müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetti.

Trendyol Süper Lig`de 4’te 4 yaparak lider olan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa`da da üst üste 7. galibiyetini alarak yoluna doludizgin devam etti.

GOL - Crepso 24. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Fred'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Miguel Crespo altıpasın sağından yaptığı kafa vuruşuyla top filelerle buluştu.

Miguel Crespo'dan nefis bir kafa golü.



Fenerbahçe 1-0 Nordsjaelland pic.twitter.com/9X1q1hcAt2 — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2023

GOL - 30. dakikada Batshuayi farkı 2'ye çıkardı. Kian Hansen'in pas hatasında topu kapan Fred, bekletmeden pasını Michy Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi, ceza alanı içinden yerden yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de sahne bu kez Michy Batshuayi'nin! Fark 2'ye çıkıyor... pic.twitter.com/nptbs38CPS — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2023

GOL - Serdar Aziz 47. dakikada 3. golü kaydetti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topla buluşan Serdar Aziz kafayla yaptığı etkili vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Temsilcimiz Fenerbahçe farka koşuyor! Bu kez Serdar Aziz sahnede... pic.twitter.com/QBaNEYaK68 — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2023

GOL - Nordsjaelland’ın tek sayısı ise 55. dakikada Villadsen'den geldi.

Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente’yi saf dışı bırakarak gruplara kalmıştı.

Kupaya 3. ön eleme turundan dahil olan Nordsjaelland ise Steaua Bükreş ve Partizan’ı eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Crespo siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ilk golüne imza attı.

Transfer döneminde adı gidecek oyuncular arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Zimbru karşısında ilk 11'de forma giymişti.

Zimbru müsabakası dışında toplam 3 maçta sonradan oyuna giren Crespo, ikinci kez ilk 11'de yer aldığı Nordsjaelland maçında fileleri sarsmayı bildi.

Batshuayi'nin Avrupa'da 3. golü

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon Avrupa'da 3. golünü kaydetti.

Bu sezon ligde süre almakta zorlanan 29 yaşındaki santrfor, Avrupa'da ise 4. kez ilk 11'de değerlendirildi ve bu maçlarda 3. golünü atmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

Fred'in skor katkısı dikkati çekti

Fenerbahçe'nin flaş transferi Fred, Nordsjaelland karşısında önemli skor katkısı sağladı.

Sarı-lacivertlilerin attığı her iki golde de golün pasını veren 30 yaşındaki orta saha, kilidi açan isimlerden oldu.

Tribünlerden İsmail Kartal'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratında bulundu.

Maçın son dakikalarında "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahürat yapan sarı-lacivertlilere Kartal, alkışlarla karşılık verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı santra vuruşundan sonra Fenerbahçe'den geldi. Soldan getirilen topu ceza sahası yayı önünde alan Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi. 2-0.

39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Fenerbahçe ikinci yarıya farkı üçe çıkaran golle başladı. 47. dakikada sağ kenardan köşe vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın havadan gönderdiği ve savunma oyuncularının kafayla vurarak arkaya sektirdiği topu, iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 3-0.

GOL - 55. dakikada konuk ekip farkı ikiye düşürdü. Fenerbahçe ceza sahasında çoğalan konuk ekipte, Djiku'nun ceza sahasından uzaklaştırdığı top Crespo'ya çarparak sağ çaprazda bekleyen Villadsen'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere yöneldi. 3-1.

62. dakikada orta sahada kazanılan topu King, uzun pasla sol çapraza aktardı. Kent'in driplingle ceza sahasına kadar götürdükten sonra sol ayağıyla zayıf vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

[Fotoğraf: AA]

65. dakikada sol kenardan gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasını ceza sahası yayı önünde iyi değerlendiren Fred, çalımlarla kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Fred bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahası yayı önünde topu soluna alan Brezilyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağ kenardan topu sürerek ceza sahasına giren Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı top, oyun sahasına döndü.

81. dakikada Oosterwolde'nin sol kenardan getirdiği topu Szymanski ceza sahası yayı önünde aldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, kaleci topu zorlukla çelerek oyun alanına gönderdi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Ülker

Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai

Fenerbahçe: Livakoic, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 İsmail Yüksek), Crespo, Fred (Dk. 78 Szymanski), King (Dk. 88 Tadic), Kent (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 69 Umut Nayir).

Nordsjaelland: Hansen, Villadsen (Dk. 68 Barslund), Hansen, Nagalo (Dk. 68 Jensen-Abbew), Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles (Dk. 46 Svensson), Osman (Dk. 46 Rasmussen), Schjelderup (Dk. 86 Zidan Sertdemir), Ingvartsen.

Goller: Dk. 24 Crespo, Dk. 30 Batshuayi, Dk. 47 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 55 Villadsen (Nordsjaelland)

Sarı kartlar: Dk. 40 Osman, Dk. 43 Diomande, Dk. 89 Svensson (Nordsjaelland), Dk. 66 Fred (Fenerbahçe)