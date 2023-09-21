Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.09.2023 20:18

İsmail Kartal'dan Avrupa'da geniş rotasyon

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre geniş bir rotasyonla takımını sahaya sürdü.

İsmail Kartal'dan Avrupa'da geniş rotasyon
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Fred Rodrigues'e, Nordsjaelland müsabakasında da görev verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya ise ilk 11'de görev vermedi.

Söz konusu isimlerden sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda değerlendirmeyen Kartal, diğer 5 ismi ise yedek soyundurdu.

Nordsjaelland karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu.

Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland

Orta alanda Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans veren Kartal, hücumda sağda Ryan Kent, ortada Mert Hakan Yandaş ve solda Joshua King ile sahaya çıktı. Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek soyundu.

Bakan Bak ile Montella karşılaşmayı izledi

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ferdi riske edilmedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland müsabakasında riske edilmedi.

Kısa süreli sakatlığının ardından Antalyaspor müsabakasında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amacıyla Nordsjaelland maçında kadroda yer almadı.

Livakovic Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçında

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.

Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.

Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında altyapıdan 2 isme kadroda yer verdi.

Teknik direktör İsmail Kartal, önemli karşılaşmada savunma oyuncusu Ahmet Aydın (18) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'yı (18) yedek soyundurdu.

Konuk ekip heyetine yemek

Fenerbahçeli yöneticiler, Nordsjaelland yöneticilerini maç öncesi dostluk yemeğinde ağırladı.

Yemeğe, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Bekir İrdem, sportif direktör Mario Branco ile Nordsjaelland yetkilileri ve UEFA Delegesi Orkhan Huseynzade katıldı.

ETİKETLER
Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi İsmail Kartal
Sıradaki Haber
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kuruluşunun 20. yılını kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı
20:54
Emekli maaşına ne zaman zam gelecek?
20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz
19:34
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
19:30
Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiasına yalanlama
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ