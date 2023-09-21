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Spor
İHA 21.09.2023 22:05

Bertuğ Yıldırım Rennes formasıyla ilk golünü attı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı Maccabi Haifa’yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bertuğ 55. dakikada rakip fileleri havalandırarak, Rennes formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Bertuğ Yıldırım Rennes formasıyla ilk golünü attı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi.

Fransız ekibi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak gruplara 3 puanla başladı.

Müsabakaya 11'de başlayan Bertuğ, 55. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımın 3. golünü kaydetti.

Rennes’ın diğer gollerini ise 1. dakikada Ludovic Blas ve 31. dakikada Adrien Truffert attı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, 70. dakikada yerini Amine Gouiri'ye bıraktı.

Rennes ile 2. maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı. Bertuğ aynı zamanda kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında golünü kaydetmiş oldu.

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