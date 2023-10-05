Şenol Güneş: Taraftarlardan özür diliyorum

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

"Bu duruma düştüğümüz için söylenecek bir söz bulunamaz"

Deneyimli teknik adam, müsabakaya galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak sürpriz bir yenilgi yaşadıklarını aktardı.

"Kırmızı karttan sonra direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Yediğimiz gollerle direncimiz de kırıldı. Kırmızıdan sonra sürekli gelmeye başladılar. Aboubakar ve Ghezzal çok yorulmuştu. Defansın bir direnci vardı. Önde rakibi engelleyecek oyuncular koymak istedik. Bu hamleleri yaptık. Rakibin işine geldi. Çok geride kaldık. Eksikler varsa benim eksikliğim. Oyunumuz bu maçı kazanmak için yeterliydi. Taraftarlardan özür diliyorum. Bu duruma düştüğümüz için söylenecek bir söz bulunamaz. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bu bir travma."

"Kaybettiğimiz maçlar sonrası travma yaşadığımızı söylüyorum"

Şenol Güneş, mağlup oldukları maçların ardından mental anlamda sıkıntı yaşadıklarının altını çizdi.

"Benim oyuncularla sorunum yok. Onların da olduğunu sanmıyorum. Tercihlere bağlı sıkıntılarımız olabilir. Geçen sene daha dinamiktik. Kaybettiğimiz maçlar sonrası travma yaşadığımızı söylüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Taraftarın tepkisi normal"

Güneş, taraftarların yönetime gösterdiği tepki hakkında da görüşlerini aktardı.

"Taraftarın tepkisi normal. Ben Beşiktaş'ı savunmaya çalıştım, yönetimi değil. Olumsuz sonuçları ne başkan ne yönetim ne biz ne de taraftar ister. Bu oyuncularla iyi sonuç alacağımızı düşünüyordum. Olmadı. Benim sorumluluğum. Bu tepkilerin oyunculara olumsuz etki yapmamasını isterim."

"Başka alana taşıyarak mazeret sunmayı doğru bulmuyorum"

Güneş, karşılaşma esnasında tribünlerden gelen tepkiler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin stadı terk etmesi hakkındaki bir soruya aynıt verdi.

"Saha dışında olan olaylar. Sahada kalmak önemliydi. Oyun da rahat gidiyordu. Rosier'in gördüğü ilk sarı kart ağırdı. Bunlara bir şey söylemem doğru değil. Maçı kaybettik. Başka alana taşıyarak mazeret sunmayı doğru bulmuyorum."

Mattia Croci-Torti: Cesaretle oynadık. İstediklerimizi yaptık

İsviçre ekibi Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve bir şeylerin değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlar da benim söylediklerimi yaptılar."

İsviçreli teknik adam, çok iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

"Cesaretle oynadık. İstediklerimizi yaptık. Son ana kadar mücadele ederek galip geldik. İstanbul'un büyücüsü olmak istedim. Riskli değişiklikler yaptım ve sonucunu aldım."