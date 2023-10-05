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Spor
AA 05.10.2023 22:36

Beşiktaş taraftarının bir kısmı stattan ayrılmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano ekibine 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta bir grup taraftar, stattan ayrılmadı.

Beşiktaş taraftarının bir kısmı stattan ayrılmadı
[Fotograf: AA]

Karşılaşmanın bitmesinin ardından yaklaşık 45 dakika tribünde kalan siyah-beyazlı taraftarlar zaman zaman küfürlü tezahüratlar yaparak başkan Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Kale arkası tribünlerinde bekleyen taraftarlar diğer tribünlerde bekleyenlerle birlikte kapalı tribünün köşesinde toplu halde bir araya gelerek tezahüratlarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımı taraftarın önüne getirmesine yönelik tezahüratlar da yapan siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu alanın önünde, polislerin ve özel güvenlik görevlilerin beklemesi dikkati çekti.

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