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Spor
AA 05.10.2023 22:26

Beşiktaş'a Dolmabahçe'de büyük şok

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi.

Beşiktaş'a Dolmabahçe'de büyük şok
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci maçında ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 10 dakikada yediği gollerle Lugano'ya 3-2 yenildi ve 1 puanda kaldı.

Bu mücadele aynı zamanda siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu. Beşiktaş daha önce oynadığı 6 ön eleme maçını da kazanmıştı.

Yönetime ve futbolculara büyük protesto

Lugano'nun attığı 3. golün ardından Beşiktaşlı taraftarların yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş yönetimini istifaya davet eden siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı futbolcuların topla her oynamasından sonra yuhalarken, Luganolu oyuncuları alkışladı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Çebi yönetimine "Beşiktaş'ı mahvettin" şeklinde tezahürat yaptı.

Beşiktaş 90'da yıkıldı
Beşiktaş 90'da yıkıldı

Aboubakar gollerine devam etti

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Aboubakar son haftalardaki yükselen performansını Lugano karşısında da sürdürdü.

Ligde ilk 4 haftayı boş geçen ancak son 3 haftada Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor ağlarını havalandıran Aboubakar, Lugano maçının 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşadı.

Club Brugge maçında da Cenk Tosun'un attığı golün pasını veren Kamerunlu oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynanan 6 maçta da 5 gol kaydetmişti.

Aboubakar en golcü yabancı oyuncu oldu

Lugano karşısında 2 gol atan Aboubakar, Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda en çok gol kaydeden yabancı futbolcusu oldu.

Lugano mücadelesi öncesinde 12 golle Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'ndaki en golcü yabancı oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun gerisinde yer alan Kamerunlu futbolcu, attığı gollerle 13 gole ulaştı ve Beşiktaş'ın en golcü yabancı futbolcuları arasında ilk sıraya yerleşti.

Aboubakar, Lugano mücadelesiyle birlikte 12 golü bulunan Cenk Tosun'u da geride bırakırken, 14 golle zirvede yer alan Oktay Derelioğlu'nun rekoruna yaklaştı.

Rosier kırmızı kart gördü

Beşiktaş maçı 10 kişiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncularından Valentin Rosier 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi.

İlk sarı kartını 43. dakikada gören siyah-beyazlı futbolcu, Bodo Glimt ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Onana 7 maç sonra görev aldı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Jean Onana 7 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayla görev yaptı.

Bu sezon oynanan müsabakalarda forma şansı bulamayan Onana, ligin 2. haftasında oynanan Pendikspor maçında oyuna sonradan girerek 1 dakika sahada kalmıştı.

Onana, Dinamo Kiev maçlarının ardından ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarında oynamamıştı.

Luganolular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı

Son 10 dakikada buldukları gollerle Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Luganolu futbolcular, son düdüğün çalmasının ardından galibiyeti az sayıda taraftarıyla kutladı.

Son düdüğün çalmasının ardından taraftarlarının olduğu tribüne giden Luganolu futbolcuları Beşiktaş taraftarları da alkışlarken, İsviçre ekibi bir süre sahada kalarak 3 puanın mutluluğunu yaşadı.

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