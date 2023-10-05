Beşiktaş 90'da yıkıldı

Beşiktaş ile Lugano, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetti.

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini kendi evinde aldı. Siyah beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle Lugano'ya yenildi.

Lugano'ya galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Aliseda, 86. dakikada Vladi ile 90. dakikada Bailly kendi kalesine kaydetti.

Beşiktaş'ın gollerini, 38 ve 52. dakikalarda Aboubakar attı.

Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rosier Beşiktaş forması ile 6. kırmızı kartını gördü

Siyah-beyazlıların. 27 yaşındaki futbolcusu Valentin Rosier, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Siyah-beyazlı forma ile 2’si kiralık olmak üzere 4. sezonunu yaşayan başarılı sağ bek, hakemler tarafından 6. kez kırmızı kartla cezalandırıldı ve kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, 9 kırmızı kart ile ile ilk sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.

TFF Başkanı Büyükekşi terk etti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası Ahmet Nur Çebi’ye serzenişte bulunarak, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.

GOL - 38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

60. dakikada Lugano beraberlik golüne yaklaştı. Steffen'in pasında topla buluşan Bottani'nin ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

KIRMIZI KART - 61. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

64. dakikada Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

GOL - 81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

GOL - 86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

GOL - 90. dakikada Lugano öne geçti. Steffen'in soldan kullandığı kornerde Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Lugano, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Tüpraş

Hakemler: David Fuxman, Omer Barbiro, Rostislav Talis.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 82 Onana), Chamberlain (Dk. 66 Muleka), Ghezzal (Dk. 67 Onur Bulut), Cenk Tosun (Dk. 46 Rashica), Aboubakar (Dk. 78 Zaynutdinov).

Lugano: Saipi, Espinoza (Dk. 74 Cimignani), Mai, Hajrizi (Dk. 74 Vladi), Hajdari (Dk. 66 Arigoni), Bislimi (Dk. 66 Macek), Grgic, Sabbatini (Dk. 66 Aliseda), Steffen, Celar, Bottani.

Goller: Dk. 38 ve 52 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 81 Aliseda, Dk. 86 Vladi, Dk. 90 Bailly (kendi kalesine) (Lugano)

Sarı kart: Dk. 43 Bottani (Lugano)

Kırmız kart: Dk. 61 Rosier (Beşiktaş)