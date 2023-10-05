Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 05.10.2023 18:00

Trabzonspor'dan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek, bakanlıkça stat sponsorluk gelirlerinin yüzde 25’lik kısmının talep edilmesi konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor'dan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü’ne gönderdiği resmi yazıyla, Spor Genel Müdürlüğü’nün mevzuatında yer alan ‘Tesislere Ad verme’ yönetmeliğinin ilgili maddesine göre ‘Papara Park’ ile yapılan isim sponsorluk anlaşmasından elde edilen 1 milyar 416 milyon TL’lik gelirin yüzde 25’lik kısmını talep etti.

Camiada tartışma yaratan talep sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşme talep etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ı bugün makanında ziyaret eden Başkan Doğan, stadyumun sponsorluk gelirinin yüzde 25’lik kısmının talep edilmesi, stadyumun 29 yıllığına kiralanması ve çeşitli konular hakkında görüştü.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın da eşlik ettiği görüşme sonrası Başkan Doğan, Bakan Bak’a isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Başkan Doğan, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

"Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Değerli bakanımıza ayrıca bizlere karşı gösterdiği hassasiyeti, çözüm odaklı yaklaşımı ve yakın ilgisi nedeniyle de teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Ertuğrul Doğan Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Trabzonspor
Sıradaki Haber
Vinicius Junior ırkçılığa maruz kalmasıyla ilgili davada ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Giresun'un fahri hemşehrisi oldu
19:54
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:55
İtalya göçmen kurtaran geminin operasyonlarını durdurdu
19:44
Şuşa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 2026 'Turizm Başkenti' oldu
19:39
Rusya: Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna insansız deniz aracını imha ettik
Hakan Fidan'ın 'net' mesajı dünya basınında
Hakan Fidan'ın 'net' mesajı dünya basınında
FOTO FOKUS
İnsanlığın öyküsünü fotoğraflıyor
İnsanlığın öyküsünü fotoğraflıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ