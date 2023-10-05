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Spor
İHA 05.10.2023 16:50

Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın 11'ine seçildi.

Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde
[Fotoğraf: DepoPhotos]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona ererken, haftanın en iyileri de belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın 11'i duyuruldu.

Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, haftanın 11'ine seçildi.

Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın 11'inde de Brezilyalı futbolcu Tete yer almıştı.

Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Davide Calabria (Milan), Fabian Schar (Newcastle United), Davinson Snchez (Galatasaray)

Orta saha: Osman Bukari (Kızılyıldız), Miguel Almiron (Newcastle United), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet: Bruma (Braga), Rasmus Hojlund (Manchester United), Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

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