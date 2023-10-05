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Spor
AFP 05.10.2023 16:13

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yardımseverler tarafından karate kıyafeti yardımı yapıldı.

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

Yakınca Spor Salonu'nda düzenlenen programa Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Muhammet Kemal Gülşen, Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik, Türkiye Karate Federasyonu A Milli Takım Kondisyoneri Caner Aygören ve depremzede çocuklar katıldı.

Bostanbaşı Konteyner Kent'te depremzede çocuklara karate eğitimi veren Muhammet Kemal Gülşen, desteklerinden dolayı yardımseverlere teşekkür etti.

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik de konteyner kentte karate eğitimi alan çocuklarla bir arada olduklarını belirtti.

"Çocuklarımıza karate kıyafeti tedariklerini sağlayan Aslı Küçükaslan ve Seda Küçükaslan hanımefendilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların aracılığıyla çocuklarımıza karate kıyafetlerini giydirdik. Umarım çocuklarımız konteyner kentlerden çıkan birer şampiyon sporcu olurlar." 

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