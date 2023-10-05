Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 05.10.2023 15:16

Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalışmalara başladı

İspanyol ekibi Real Madrid'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalışmalara başladı
[Fotograf: İHA]

İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bügün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, fitness çalışmasıyla başladı. Topla taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamladı.

İspanyol ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan David Alaba da antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı.

ETİKETLER
Arda Güler Real Madrid
Sıradaki Haber
Sivasspor’da futbolculara gözü kapalı antrenman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Bakan Tekin'den KKTC'ye eğitim ve öğretimde destek açıklaması
15:26
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM'nin Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirdiğini belirtti
15:22
Bu hafta 8 film vizyona giriyor
15:22
Fransa'da Danıştay yeşil alana kurulması planlanan rüzgar santrali projesini iptal etti
15:19
Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
15:10
Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı paylaşımına tepki
Doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
Doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
FOTO FOKUS
Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı
Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ