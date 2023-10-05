King attı Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sürdü

Spartak Trnava ile Fenerbahçe, Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetti.

Grup maçlarında 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Avrupa'da da durdurulamıyor. Spartak Trnava'yı yenen sarı lacivetli ekip, Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı 15 resmi maçın tamamını kazanarak namağlup unvanını sürdürdü.

Karşılaşmaya Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlayarak başladı. İlk yarı boyunca rakip yarı sahada daha sık görülen sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlanınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına tutuk başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinin adından sonuca gitmeyi bildi.

Müsabakanın 70. dakikasında Joshua King'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 81. dakikada yine aynı isimle farkı 2'ye çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

Müsabakanın 88. dakikasında Ofori'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Kartal'ın hamleleri sonuç verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliğinde yaptığı hamleler sonuç verdi.

Değişiklikler öncesinde özellikle orta sahada oyunu hızlandırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, bu sürecin ardından hücumda daha etkili göründü.

İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş-Sebastian Szymanski, Miha Zajc-Fred Rodrigues ve Rodrigo Becao-Alexander Djiku değişikliklerine gitti.

Yapılan bu hamlelerin 7 dakika sonrasında 70. dakikada Fenerbahçe golü bulmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

King yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, takımına galibiyeti getirdi. Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı.

Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi. 31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.

Avrupa deplasmanlarında ilk kez gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı. Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.

Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

9. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı dışında topu önünde bulan Kent'in ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.

İlk yarı, 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın etkili şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada King'in ara pasında altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin tek vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Aynı dakikada ceza yayı dışı sol çaprazdan Daniel'in şutunda top uzak direk dibinden auta çıktı.

GOL - 70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kenardan aldığı topla hareketlenen King, Kent ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı içinde tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören şutunda top filelere gitti. 0-1.

GOL - 81. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda Oosterwolde'den aldığı topla çizgiye inen Fred'in yerden sert pasına King'in altı pas içinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

GOL - 88. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Savunmada Oosterwolde'nin kaptırdığı topta meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önünde bulan Ofori, topu ağlara gönderdi. 1-2.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Antona Malatinskeho

Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch (Almanya)

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric (Dk. 87 Paur), Kosa, Sulek (Dk. 75 Ristovski), Zeljkovic, Bernat (Dk. 76 Stefanik), Mikovic (Dk. 87 Breznik), Ofori, Daniel (Dk. 86 Elayo), Duris.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 63 Djiku), Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Szymanski), Zajc (Dk. 63 Fred), King (Dk. 84 Tadic), Kent, Batshuayi (Dk. 80 Umut Nayir).

Sarı kartlar: Dk. 23 Kosa, Dk. 30 Bernat (Spartak Trnava), Dk. 45+1 Batshuayi (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 70 ve 81 King (Fenerbahçe), Dk. 88 Ofori (Spartak Trnava)