İsmail Kartal'dan Avrupa'da geniş rotasyon

Deneyimli teknik adam, Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 9 değişiklik yaptı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen isimlerden sadece Bright Osayi-Samuel ile Rodrigo Becao'yu Spartak Trnava maçında ilk 11'de görevlendirdi.

Kartal, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan ve tedbir amacıyla Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu.

Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi kadroya dahil etti.

Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans veren İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Jayden Oosterwolde'den kurdu.

Miguel Crespo'yu savunma önünde değerlendiren Kartal, ortada Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumda Joshua King, Miha Zajc ve Ryan Kent görev alırken, gol yolları Michy Batshuayi'ye emanet edildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

2 eksik

Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına 2 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ile Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Spartak Trnava karşısında riske edilmedi.

Sezona oldukça istekli başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde milli ara öncesinde oynanacak Kasımpaşa müsabakasını da düşünerek İrfan Can'ı tedbir amacıyla dinlendirmeyi tercih etti.

Serdar Aziz ve Miha Zajc takıma döndü

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Spartak Trnava maçıyla kadroya döndü.

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava müsabakasına ilk 11'de başladı.

İrfan Can Eğribayat 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun son bölümünde iyi bir grafik sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı.

Hırvat kaleci Livakovic'in transferinin ardından yedek kalan İrfan Can, ligde 4, Avrupa'da ise 1 maça kulübede başlamıştı. İrfan Can, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11'de oynadı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Antona Malatinskeho Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.