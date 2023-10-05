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Spor
AA 05.10.2023 22:35

PFDK'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 200 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza
[Fotograf: AA]

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ertuğrul Doğan'a, Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle ceza uyguladı.

PFDK, Beşiktaş Kulübüne Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor ile oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 528 bin lira para cezası verdi.

Mondihome Kayserispor'a da stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca, Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin'e 2 maç ceza ve Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a 1 maç men cezası verdi.

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