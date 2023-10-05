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Spor
AA 05.10.2023 22:32

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübü internet sitesinde yayınlanan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya gönderdi.

Müşavirlik, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi de kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle disipline verdi.

Hukuk Müşavirliği, Tümosan Konyaspor Kulübünü de aynı gerekçeyle disiplin kuruluna sevk etti.

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